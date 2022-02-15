Ранее в этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад позитивно отреагировал на те инициативы, которые долгое время отвергал. Он сообщил, что ответ РФ на предложения Запада по гарантиям безопасности скоро будет опубликован.
«Сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатии внушают оптимизм», — заявил Столтенберг.
Он добавил, что в НАТО «пока не видят деэскалации на границах с Украиной», но продолжают следить за ситуацией.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 14 февраля, Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. Глава российского МИД также отметил, что РФ ожидает ответ стран Евросоюза на письмо о неделимости безопасности в Европе.