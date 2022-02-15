Сигналы Москвы о готовности продолжать переговоры по безопасности внушают оптимизм, однако признаков снижения напряженности по ситуации вокруг Украины пока нет. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 15 февраля, передает РИА Новости

Ранее в этот же день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад позитивно отреагировал на те инициативы, которые долгое время отвергал. Он сообщил, что ответ РФ на предложения Запада по гарантиям безопасности скоро будет опубликован. «Шанс договориться есть»: Лавров сообщил Путину о реакции РФ на ответ США и НАТО © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Сигналы из Москвы о заинтересованности в продолжении дипломатии внушают оптимизм», — заявил Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО «пока не видят деэскалации на границах с Украиной», но продолжают следить за ситуацией.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 14 февраля, Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. Глава российского МИД также отметил, что РФ ожидает ответ стран Евросоюза на письмо о неделимости безопасности в Европе.