«Российское вторжение» на Украину начнется 16 февраля, в час ночи по Гринвичу. С такой новостью вышел 15 февраля британский таблоид The Sun

Издание ссылается на источники в разведке США. Как заявило The Sun, срок «вторжения» уже назначен: 16 февраля, час ночи (3:00 по Киеву, 4:00 мск).

Вторжение якобы начнется с массированного ракетного удара по территории Украины. Затем, по мнению СМИ, начнется наступление 200-тысячной группировки российских войск. «Российское вторжение» на Украину и конец американской гегемонии © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Ранее издание The Sun, считающееся в Британии желтой прессой, уже публиковало планы «вторжения» РФ на Украину, в том числе карту с несуществующим городом под названием Белоград.

В комментарии журналистам 15 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что спекуляций в западных СМИ о сроках «вторжения» уже так много, что президент Владимир Путин иногда шутит, не публикуется ли в этой связи точное время начала войны.

Россия неоднократно подчеркивала, что никому не угрожает и, если это зависит от нее, войны не начнется.