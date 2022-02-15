Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью агентству Интерфакс-Украина 15 февраля раскритиковал инициативу депутатов Госдумы РФ об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность признания ЛНР и ДНР

Во вторник, 15 февраля, депутаты Государственный Думы поддержали проект обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Документ незамедлительно будет направлен на рассмотрение Владимиру Путину. Гончаренко впал в истерику в Раде после решения Госдумы - видео © Facebook, Олексій Гончаренко

«Выход России из Минских соглашений и какие-либо политико-юридические шаги в интересах оккупационных структур должны получить немедленную оценку и реакцию демократического сообщества. Показательно также и неуважение к германской стороне как к участнице Нормандского формата, проявленное Госдумой России. Это решение было проголосовано тогда, когда канцлер Шольц находился в Москве», — сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, вызывает сожаление, что Москва пошла на «эскалационное действие, которое только осложняет ситуацию в Европе».

Подоляк заявил, что сама постановка вопроса в России о признании независимости республик Донбасса является шагом к разрушению Минских соглашений.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину.

В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.