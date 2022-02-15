Депутат Верховной Рады, член фракции партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко бурно отреагировал на решение Госдумы РФ направить обращение о признании Донецкой и Луганской народных республик президенту Владимиру Путину. Заседание украинского парламента транслировал 15 февраля канал «Рада»

Во вторник, 15 февраля депутаты Государственный Думы поддержали проект обращения к президенту РФ о признании ДНР и ЛНР. Документ незамедлительно будет направлен на рассмотрение российскому президенту.

Госдума приняла обращение о признании ЛДНР, слово за Путиным © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Это наша земля и наши люди», — заявил он, имея ввиду территории народных республик.

После этого он принялся стучать кулаком по столу и скандировать: «Донецк — это Украина, Луганск — это Украина».

Гончаренко попросил коллег подняться со своих мест, устроить аплодисменты и присоединиться к его лозунгу. Стоит отметить, что не все депутаты Рады поддержали этот флешмоб, некоторые парламентарии остались неподвижны.

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты нижней палаты российского парламента считают, что признание ЛДНР позволит обеспечить безопасность живущих там граждан.