По данным источника в Офисе президента, Зеленский решил использовать новую праздничную дату для грандиозной пиар-кампании.
«Главная концепция мероприятия: Зеленский — вождь и объединитель народа перед лицом агрессии. Он и его команда будут главными героями этого марафона», — заявил источник.
В частности, планируется запустить на базе телеканала «Рада» «телемарафон национального единства «UA разом» (Украина вместе. — Ред.), с 8 до 10 утра и с 19:00 до 22:00 по киевскому времени. Его должны будут транслировать все ключевые каналы Украины.
Ранее СМИ США сообщили, что президент США Джо Байден якобы заявил о планах вторжения России на Украину 16 февраля.
В понедельник, 14 февраля, Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля днем единения. Указом предусматривается, что в этот день на сооружениях во всех населенных пунктах будет поднят флаг Украины, а в 10.00 по местному времени будет исполнен гимн.