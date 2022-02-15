На 16 февраля, объявленное Днем единения Украины, президент Владимир Зеленский задумал свою пиар-акцию, сообщил Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источники в Офисе президента

По данным источника в Офисе президента, Зеленский решил использовать новую праздничную дату для грандиозной пиар-кампании. Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины © president.gov.ua

«Главная концепция мероприятия: Зеленский — вождь и объединитель народа перед лицом агрессии. Он и его команда будут главными героями этого марафона», — заявил источник.

В частности, планируется запустить на базе телеканала «Рада» «телемарафон национального единства «UA разом» (Украина вместе. — Ред.), с 8 до 10 утра и с 19:00 до 22:00 по киевскому времени. Его должны будут транслировать все ключевые каналы Украины.

Ранее СМИ США сообщили, что президент США Джо Байден якобы заявил о планах вторжения России на Украину 16 февраля.

В понедельник, 14 февраля, Зеленский подписал указ, которым объявил 16 февраля днем единения. Указом предусматривается, что в этот день на сооружениях во всех населенных пунктах будет поднят флаг Украины, а в 10.00 по местному времени будет исполнен гимн.