Украинский олигарх Игорь Коломойский предположил, может ли на Украине появиться новый кандидат в президенты, передает 15 февраля «Украинская правда»

В Испании объяснили, почему Коломойский финансирует нацистов © скриншот видео "BIHUS info" ] Мосейчук может пойти», — сказал Коломойский.

Бизнесмен при этом отметил, что никогда с ней об этом не говорил, просто у нее «стопроцентная узнаваемость».

Также он не знает, поддержал ли бы он ее сам в случае баллотирования.

«Это был бы хороший баттл», — добавил он.

СМИ приписывали Коломойскому влияние на президента Украины Владимира Зеленского и продвижение его на пост главы государства. В этом же интервью олигарх рассказал, что «нормально общался» с Зеленским с 2009 года. Он заверил, что сейчас никак не общается с украинским лидером. Он также подчеркнул, что не контактировал с президентом в Буковеле, когда они в начале января жили в одном отеле Radisson Blu Resort.