«Не верю [что может появиться новый кандидат в президенты]. Не вижу пока. Я думаю, может, среди вас журналистов… [ведущая "Права на власть" на 1+1 Наталья] Мосейчук может пойти», — сказал Коломойский.
Бизнесмен при этом отметил, что никогда с ней об этом не говорил, просто у нее «стопроцентная узнаваемость».
Также он не знает, поддержал ли бы он ее сам в случае баллотирования.
«Это был бы хороший баттл», — добавил он.
СМИ приписывали Коломойскому влияние на президента Украины Владимира Зеленского и продвижение его на пост главы государства. В этом же интервью олигарх рассказал, что «нормально общался» с Зеленским с 2009 года. Он заверил, что сейчас никак не общается с украинским лидером. Он также подчеркнул, что не контактировал с президентом в Буковеле, когда они в начале января жили в одном отеле Radisson Blu Resort.