Запад готов продолжать обсуждение предложений по безопасности, отметил на брифинге по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау 15 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров

Лавров напомнил, что еще в 2019 году Россия объявила мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности и предлагала странам Запада обсуждать эту тему, однако тогда российские предложения по снижению военных рисков игнорировали. «Шанс договориться есть»: Лавров сообщил Путину о реакции РФ на ответ США и НАТО © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

«Стремительность, с какой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что не все в этом блоке потеряно, что они могут признавать очевидное, когда желают всерьез», — указал глава МИД.

Дипломат отметил, что Запад позитивно отреагировал на те инициативы, которые долгое время отвергал. Он сообщил, что ответ РФ на предложения Запада скоро будет опубликован.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 14 февраля, Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц.

Глава МИД также отметил, что РФ ожидает ответ стран Евросоюза на письмо о неделимости безопасности в Европе.