Поведение западных стран вкупе с утверждениями о планах РФ о нападении - показная и ни на чем не основанная истерика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 февраля. Его слова приводят РИА Новости

«Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее — это какая-то такая показная истерика, которая, естественно, ни на чем не основывается», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что сообщения СМИ США о возможной дате «вторжения» России можно расценить как беспрецедентную информационную кампанию по провоцированию напряженности и нагнетанию напряженности в Европе. Песков рассказал о шутке Путина про «вторжение» на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что нагнетание истерии в западных СМИ уже перешло в «маниакальное информационное безумие».

Ранее газета Politico сообщила, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой «вторжения» России на Украину 16 февраля.

Страны НАТО и ЕС стали объявлять об эвакуации своих дипломатов из Киева, посольство США призвало граждан немедленно уезжать из Украины.