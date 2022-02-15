Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернет себе национализированный пять лет назад «Приватбанк», передает 15 февраля «Украинская правда»

ПриватБанк вручил Коломойскому израильские иски через газету Рады © скриншот видео "BIHUS info"

При этом он не смог назвать точные сроки.

«Кто знает? Мы рассчитывали, что Петя (экс-президент Петр Порошенко — ред.) уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее», — сказал бизнесмен.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало «Приватбанк» — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций банка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.