«Не рассчитываю, я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно — то нам должны его вернуть», — сказал Коломойский.
При этом он не смог назвать точные сроки.
«Кто знает? Мы рассчитывали, что Петя (экс-президент Петр Порошенко — ред.) уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее», — сказал бизнесмен.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало «Приватбанк» — крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций банка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.