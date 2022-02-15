Государственная Дума 15 февраля большинством голосов поддержала обращение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Трансляцию заседания вели российские телеканалы

Затулин высказался о признании ЛДНР © РИА Новости, Владимир Трефилов

Из двух проектов выбирали по принципу рейтингового голосования (какой документ наберет больше). В результате 351 депутатов поддержали обращение за авторством коммунистов, за альтернативный вариант — 310.

Таким образом, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращение сразу будет направлено Владимиру Путину.