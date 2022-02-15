Ранее в нижнюю палату парламента поступили два проекта обращения о признании ЛДНР. Один из них (от фракции КПРФ) предполагал сразу направить обращение на рассмотрение к президенту, другой же (от фракции «Единая Россия»), предполагал сначала проведение консультации с министерством иностранных дел.
Из двух проектов выбирали по принципу рейтингового голосования (какой документ наберет больше). В результате 351 депутатов поддержали обращение за авторством коммунистов, за альтернативный вариант — 310.
Таким образом, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращение сразу будет направлено Владимиру Путину.