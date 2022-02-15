Затулин высказался о признании ЛДНР
Затулин высказался о признании ЛДНР
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Ранее в нижнюю палату парламента поступили два проекта обращения о признании ЛДНР. Один из них (от фракции КПРФ) предполагал сразу направить обращение на рассмотрение к президенту, другой же (от фракции «Единая Россия»), предполагал сначала проведение консультации с министерством иностранных дел.

Из двух проектов выбирали по принципу рейтингового голосования (какой документ наберет больше). В результате 351 депутатов поддержали обращение за авторством коммунистов, за альтернативный вариант — 310. 

Таким образом, как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, обращение сразу будет направлено Владимиру Путину.