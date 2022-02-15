Проект обращения поддержали 326 депутатов.
«Принятие постановления направлено на осуществление оперативных и решительных совместных действий для срыва намерений России по реализации военного сценария удовлетворения ее геополитических амбиций в отношениях с Украиной», — говорится в документе.
Также Рада заявила, что «решительно осуждает намерение РФ признать независимость ДНР и ЛНР».
Парламент Украины призвал международные организации рассмотреть вопрос о праве нахождения РФ в составе постоянных членов Совбеза ООН, а также о созыве срочного заседания СБ ООН из-за «эскалации конфликта на государственных границах Украины».
Кроме того, в Раде призвали усилить санкционное давление на РФ.
Ранее президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины.
Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.