Депутаты Верховной Рады на заседании 15 февраля приняли проект постановления об обращении «из-за эскалации РФ» к ООН, Европейскому парламенту, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, Организации черноморского экономического сотрудничества, правительствам и парламентам других государств. Трансляция заседания велась парламентским телеканалом

Проект обращения поддержали 326 депутатов. Верховная Рада обратилась к ООН и Европарламенту © rada.gov.ua

«Принятие постановления направлено на осуществление оперативных и решительных совместных действий для срыва намерений России по реализации военного сценария удовлетворения ее геополитических амбиций в отношениях с Украиной», — говорится в документе.

Также Рада заявила, что «решительно осуждает намерение РФ признать независимость ДНР и ЛНР».

Парламент Украины призвал международные организации рассмотреть вопрос о праве нахождения РФ в составе постоянных членов Совбеза ООН, а также о созыве срочного заседания СБ ООН из-за «эскалации конфликта на государственных границах Украины».

Кроме того, в Раде призвали усилить санкционное давление на РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.