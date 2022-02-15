Украине не угрожает так называемое российское вторжение. Об этом 15 февраля заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, выступая в Верховной Раде. Трансляцию ее выступления вел телеканал «Рада»

Тимошенко оценила срочную эвакуацию граждан ЕС с Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Четко было понятно, что угрозы полномасштабной войны на эту минуту нет. Есть угрозы локальных конфликтов — да, но полномасштабная война очень маловероятна», — заверила нардеп.

В то же время она высказала переживание, что Украину заставят выполнять Минские соглашения, «что реально угрожает существованию нашего государства».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на закрытом совещании с представителями силовых ведомств также заявил, что украинские силовики не видят признаков возможности широкомасштабного вторжения России на Украину.

В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, будто Москва «нападет» на бывшую советскую республику 16 февраля. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.