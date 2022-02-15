Президент РФ Владимир Путин с иронией относится к заявлениям со стороны западных СМИ и политиков, которые регулярно называют очередные даты начала наступления российской армии на Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 15 февраля. Его слова приводит РИА Новости

Как Елизавета II: Шольц прилюдно унизил Зеленского - видео © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

Ранее западные СМИ сообщили, что «вторжение» РФ на Украину должно произойти в среду, 16 февраля. До этого те же средства массовой безопасности называли другие даты, подобные утверждения каждый раз оказывались ложными.

В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.