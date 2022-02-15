По словам Пескова, Путин иногда шутит, не публикуется ли в этой связи точное время начала войны.
Ранее западные СМИ сообщили, что «вторжение» РФ на Украину должно произойти в среду, 16 февраля. До этого те же средства массовой безопасности называли другие даты, подобные утверждения каждый раз оказывались ложными.
В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.