Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 15 февраля заявил об успешном сдерживании Украиной и Западом России от «вторжения на Украину»

«Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — сказал Кулеба.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о начале отвода военнослужащих, участвовавших в учениях в Западном и Южном военных округах у границы с Украиной, в места постоянной дислокации. Блинкен и Кулеба договорились о «сдерживании» РФ © REUTERS, Alex Brandon

США и их партнеры по НАТО выражали обеспокоенность из-за совместных военных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022». Одновременно учения войск проводятся на Украине у границы с Белоруссией. Министры обороны стран договорились об отправке на учения друг друг военных атташе.

СМИ США также распространяли информацию, что РФ якобы готовит вторжение на Украину 15-16 февраля.

Киев и страны Запада обвиняют Россию в агрессии против Украины. В Москве подчеркивают, что Россия не никому угрожает, а перемещение войск по ее территории — суверенное право. При этом Москва отмечает, что все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.