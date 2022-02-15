Басманный суд Москвы заочно выдал правоохранителям санкцию на арест Егора Краснова, возглавляющего украинскую нацистскую организацию МКУ («Маньяки: культ убийц»), сообщила 15 февраля пресс-служба суда

«В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала журналистам пресс-секретарь Басманного суда.

Краснову предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Детали преступлений не уточняются. На низком старте. Украина террористическая © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Главарь МКУ объявлен в международный розыск. Согласно санкции статьи, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в РФ были выявлены 106 сторонников радикальной украинской группировки, они в том числе готовили теракты и массовые убийства. Сообщалось, что они действовали по указаниям, которые им отправлял главарь группировки, гражданин Украины Егор Краснов.