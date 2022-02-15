«Ввиду неопределенности ситуации на Украине граждане Индии на Украине, особенно студенты, пребывание которых не является крайне важным, могут рассмотреть возможность временного отъезда. Гражданам Индии рекомендуется избегать не важных поездок на Украину», — говорится в материале.
Дипломатическое представительство также потребовало от индийских граждан сообщить о своем статусе и местонахождении, чтобы при необходимости посольство могло связаться с ними.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
На днях посольство США в Киеве призвало находящихся на Украине американцев покинуть страну. Кроме того, семьи дипломатов из Чехии уже уехали из Киева.