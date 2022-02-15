Посольство Индии на Украине призвало индийских граждан рассмотреть возможность временно покинуть страну на фоне неопределенности. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном 15 февраля в Facebook

Посольство США на Украине задумалось о переезде © CC0, Pixabay

Дипломатическое представительство также потребовало от индийских граждан сообщить о своем статусе и местонахождении, чтобы при необходимости посольство могло связаться с ними.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

На днях посольство США в Киеве призвало находящихся на Украине американцев покинуть страну. Кроме того, семьи дипломатов из Чехии уже уехали из Киева.