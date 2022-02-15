Украинская певица Алина Паш, победившая в нацотборе на «Евровидение-2022», ответила в Instagram 14 февраля на обвинения националиста Сергея Стерненко

Ранее Стерненко заявил, что навел справки в Госпогранслужбе, и, по его информации, Алина Паш в 2015 году ездила в Крым через Россию, а документ о поездке через границу Украины подделала. «Позор»: Соседов о скандале на Украине вокруг «Евровидения» © IPnews

«Хочу обратить внимание, что человек с безупречной репутацией Сергей Стерненко публично говорит, что он имеет доступ к государственным базам данных и может "пробить" любого человека, где бы ни был. Насколько я знаю, подобную информацию Пограничная служба может предоставлять по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или по адвокатскому запросу. Какой из них, мне интересно, делал Стерненко?» — написала Паш.

Певица отметила, что полученную ранее справку о легальном, с точки зрения властей Украины, въезде в Крым, отдала «Общественному», украинскому каналу — организатору нацотбора на «Евровидение-2022». Она добавила, что готова получить новую справку и обнародовать ее в своем аккаунте в Instagram, чтобы доказать всем, что она ничего не нарушала.