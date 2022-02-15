Бизнесмен Виктор Пинчук в конце недели примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, после чего вернется на Украину. Об этом 14 февраля сообщила его пресс-служба. Также на родину ожидается возвращения другого олигарха - Рината Ахметова

Зеленский обратился к покинувшим Украину чиновникам © president.gov.ua Ринат Ахметов, уехавший в Европу 30 января, также в ближайшее время вернется на Украину, заверила его пресс-секретарь Анна Терехова.

Агентству Интерфакс-Украина она сообщила, что бизнесмен вернется на этой неделе — 16 февраля, в день, который в СМИ называли датой вторжения РФ, он намерен посетить Мариуполь Донецкой области.

Кроме того, накануне внефракционный народный депутат Вадим Новинский вместе с семьей прилетел на Украину. В своем Facebook политик опубликовал фотографии и написал, что уже принимает участие в богослужении. Он добавил, что во вторник планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.

В последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. Так, СМИ пишут, что президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, будто Москва «нападет» на бывшую советскую республику 16 февраля. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.

На днях СМИ писали, что на фоне сообщений о возможном «вторжении» России некоторые украинские бизнесмены и политики уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Среди покинувших Украину — бывший нардеп Борис Колесников, бизнесмен Андрей Ставницер, политик Вадим Нестеренко, бизнесмен и политик Вадим Столар, предприниматель Василий Хмельницкий, Пинчук, Новинский и бизнесмен Александр Ярославский.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации 14 февраля призвал всех чиновников, покинувших страну или имеющих такие планы, вернуться обратно в течение суток.