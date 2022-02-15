В рабочем графике президента США Джо Байдена на ближайшее время не запланированы официальные визиты, сообщила пресс-служба Белого дома 14 февраля

«Сейчас у меня нет никаких планов поездок, которые я могла бы объявить или анонсировать», — сообщила на брифинге 14 февраля заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что США находятся в постоянном контакте с правительством Украины и продолжают «пытаться найти дипломатическое решение для выхода из кризиса» в тесной координации с Киевом. Об этом приходится молчать: о чем на самом деле разговаривали Байден и Зеленский © РИА Новости, president.gov.ua

Ранее, во время телефонного разговора в воскресенье, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена приехать в Киев с визитом в ближайшее время. Он заявил, что визит Байдена «станет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации».

Байден заверил, что США готовы дать «решительный ответ на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины». При этом он не дал ответа на приглашение в Киев.