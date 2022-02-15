Представители Киева готовы устроить фарс для подмены работы по имплементации Минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 февраля в эфире ток-шоу «Соловьев Live»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения «на условиях РФ». Кулеба признал, что Украина не выполнит Минские соглашения © Facebook, Dmytro Kuleba

«Никаких "российских" условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать "российскими" условиями или здравым смыслом?… Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом — выполнение минских договоренностей так, как это записано», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД напомнила, что все международное сообщество подчеркивает актуальность и безальтернативность Минских соглашений. По ее словам, Украина не находит смелости сказать, что она более им не привержена, и устраивает вместо их имплементации фарс.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина отказывается от переговоров с представителями ЛДНР, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.