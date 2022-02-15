Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения «на условиях РФ».
«Никаких "российских" условий нет, кроме буквально, как записаны, попунктного выполнения этого документа. Можно ли это назвать "российскими" условиями или здравым смыслом?… Единственное, о чем мы говорим, и это стало уже лозунгом — выполнение минских договоренностей так, как это записано», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД напомнила, что все международное сообщество подчеркивает актуальность и безальтернативность Минских соглашений. По ее словам, Украина не находит смелости сказать, что она более им не привержена, и устраивает вместо их имплементации фарс.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина отказывается от переговоров с представителями ЛДНР, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.