«Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться», — объяснил Чернотицкий.
В минувшую субботу артистка победила в нацотборе на музыкальный конкурс. Она выступила с песней «Тіні забутих предків» (Тени забытых предков. — ред.) и заняла первое место, набрав 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри. В его состав вошли победительница «Евровидения-2016» Джамала, певица Тина Король и режиссер Ярослав Лодыгин.
Скандал разгорелся из-за того, что артистку внесли в базу скандального сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма в 2015 году. Это сочли «сознательным нарушением государственной границы Украины». Алина Паш пояснила, что ездила в Крым в 2015 году на свадьбу знакомых. Она утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 году она посещала Москву по личным обстоятельствам «как частное лицо».
Евровидение-2022 пройдет в Италии после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме группы Måneskin. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.