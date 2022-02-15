Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» после скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш. Об этом 14 февраля заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий в эфире телеканала «Первый»

«Если европейский вещательный союз найдет политизированность конкурса, к сожалению, может быть вообще такое, что Украина не будет представляться», — объяснил Чернотицкий.

Скандал на Украине: радикалы притормозили Алину Паш на пути к «Евровидению» © commons.wikimedia.org, Oli Zitch Джамала, певица Тина Король и режиссер Ярослав Лодыгин.

Скандал разгорелся из-за того, что артистку внесли в базу скандального сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма в 2015 году. Это сочли «сознательным нарушением государственной границы Украины». Алина Паш пояснила, что ездила в Крым в 2015 году на свадьбу знакомых. Она утверждает, что с момента создания своего коллектива ни разу не выступала на территории России. При этом в 2017 году она посещала Москву по личным обстоятельствам «как частное лицо».

Евровидение-2022 пройдет в Италии после победы на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме группы Måneskin. Финал конкурса состоится 14 мая на одной из крупнейших итальянских арен Pala Olimpico.