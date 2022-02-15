Неизвестную субмарину, предположительно из США, которая появилась в районе курильского острова Уруп во время учений ВМФ на Тихоокеанском флоте, выдворили российские военные. Об этом 14 февраля сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину

Шойгу отметил, что лодка зашла в территориальные воды РФ на расстояние более 4 километров. Операция по ее выдворению заняла три часа. Активист из США рассказал, хотят ли простые американцы войны © Грег Баттерфилд, ВК

«В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», ー доложил Шойгу.

Ранее, 12 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что в российских водах была обнаружена подводная лодка США типа Virginia. Ее экипажу передали на русском и английском языках требование всплыть, но его проигнорировали. После этого фрегат «Маршал Шапошников» применил соответствующие средства.

Затем подлодка «использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации».

Военному атташе США в Москве вручили ноту протеста. В Пентагоне заявили, что субмарины США передвигаются исключительно в международных водах и не заходят на территорию России.