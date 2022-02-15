Шойгу отметил, что лодка зашла в территориальные воды РФ на расстояние более 4 километров. Операция по ее выдворению заняла три часа.
«В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», ー доложил Шойгу.
Ранее, 12 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что в российских водах была обнаружена подводная лодка США типа Virginia. Ее экипажу передали на русском и английском языках требование всплыть, но его проигнорировали. После этого фрегат «Маршал Шапошников» применил соответствующие средства.
Затем подлодка «использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации».
Военному атташе США в Москве вручили ноту протеста. В Пентагоне заявили, что субмарины США передвигаются исключительно в международных водах и не заходят на территорию России.