Астрологические показатели указывают на возможность мирного разрешения конфликта на Украине, сказала астролог Ксения Базиленко в комментарии УНН 15 февраля

По словам Базиленко, астрологические показатели исключают активные военные действия в ближайшее время. Покушение на Зеленского: астролог назвал дату © president.gov.ua

Астролог пояснила, что для проявления активной военной ситуации должны присутствовать напряженные аспекты Марса, Плутона, Урана. Но на сегодняшний день негативных аспектов по ним нет.

«Есть оппозиция Солнца и Луны, которая определяет момент полнолуния каждый месяц и говорит о нашем чрезмерно чувствительном эмоциональном состоянии… Марс в соединении с Венерой (любовные вопросы) в спокойном знаке Козерога указывает, что все решается спокойно и бесконфликтно», — рассказала Базиленко.

Астролог подчеркнула, что, согласно положению небесных светил, остается лишь ждать верных решений от властей.

Ранее президент США Джо Байден, по данным СМИ, заявил, что Россия планирует «вторжение» на Украину 16 февраля. В России неоднократно опровергали подобные заявления СМИ Запада и опасения Киева.