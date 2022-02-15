Высокомерие и невежество главы министерства иностранных дел (МИД) Британии Лиз Трасс на встрече с коллегой Сергеем Лавровым привели к дальнейшему ухудшению отношений с Россией. Об этом на днях написала обозреватель Мэри Дежевски в статье для интернет-журнала Spiked

Ростов — не в России и Минские соглашения для Крыма. Западная дипломатия деградировала © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о "ценностях". К этому списку она добавила кое-что еще — невежество», — считает Дежевски.

Автор публикации упомянула казус, когда Трасс во время беседы с Лавровым отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

«Ошибка Трасс поставила вопрос, который подхватили российские СМИ и многие другие: а зачем она вообще приехала в Россию? Зачем лететь из Лондона в заснеженную Москву и заявлять о том, что британские официальные лица уже неделями говорят о России и Украине? И в итоге случайным образом продемонстрировать, что ты не разбираешься в том, о чем говоришь?» — возмутилась журналистка.

Дежевски предположила, что Трасс приехала в Россию из личных интересов, чтобы, в частности, повести себя в стиле «железной леди» Маргарет Тэтчер. Однако, как заключила обозреватель, главе МИД не хватило твердости, прямолинейности и владения фактами, которые были свойственны бывшему британскому премьеру.

Во время переговоров главы МИД Великобритании с Лавровым в прошлый четверг у них возникла дискуссия по поводу информации о российских войсках у границы с Украиной. Глава МИД России спросил Трасс, признает ли Лондон суверенитет над Воронежской и Ростовской областями. На это она якобы ответила, что «Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами». Затем в Telegram-канале дипмиссии разместили сообщение, что глава Форин офиса, говоря о Воронежской и Ростовской областях, думала, что речь идет об Украине.

Главными темами обсуждения министров иностранных дел России и Великобритании стали требования Москвы по гарантиям безопасности и украинский кризис. Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, как продвигается диалог.