«Я в этот сценарий не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера с территории Республики Белоруссия. Не забывайте, что у нас тысяча километров с Беларусью, из которых около 750 километров — это болота, заросли, очень сложный рельеф… Поэтому, даже с точки зрения географии, это сложная история атаковать Киев с севера. Во-вторых, до Киева еще нужно дойти, а это 200 километров» — сказал Резников.
Кроме того, по его словам, система обороны так настроена, что «до Киева никто не дойдет».
Ранее в эфир этой же программы главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что регулярные войска Российской Федерации не наращивают силы, перемещаясь по своей территории от Крыма до Белоруссии.
В понедельник, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. По его словам, против Украины якобы системно ведут войну на всех фронтах.
Российские официальные лица неоднократно заявляли, что ситуация в Донбассе вызывает серьёзную озабоченность: на протяжении месяцев фиксируется стягивание Украиной тяжёлых вооружений и сил в зону конфликта. В Москве не исключают, что киевские власти планируют решить конфликт в Донбассе силовым методом при молчаливом одобрении стран НАТО. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе и последовательно отказывается от прямого диалога с республиками Донбасса.