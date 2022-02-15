Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что военное наступление на Киев вряд ли могло бы произойти со стороны Донбасса, скорее, по его мнению, его можно было бы ожидать со стороны Белоруссии. Об этом 14 февраля он заявил в эфире программы «Свобода слова»

«Я в этот сценарий не верю, потому что атака на Киев возможна только с севера с территории Республики Белоруссия. Не забывайте, что у нас тысяча километров с Беларусью, из которых около 750 километров — это болота, заросли, очень сложный рельеф… Поэтому, даже с точки зрения географии, это сложная история атаковать Киев с севера. Во-вторых, до Киева еще нужно дойти, а это 200 километров» — сказал Резников.

Кроме того, по его словам, система обороны так настроена, что «до Киева никто не дойдет».

Ранее в эфир этой же программы главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что регулярные войска Российской Федерации не наращивают силы, перемещаясь по своей территории от Крыма до Белоруссии.

«Российское вторжение» на Украину и конец американской гегемонии © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. По его словам, против Украины якобы системно ведут войну на всех фронтах.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что ситуация в Донбассе вызывает серьёзную озабоченность: на протяжении месяцев фиксируется стягивание Украиной тяжёлых вооружений и сил в зону конфликта. В Москве не исключают, что киевские власти планируют решить конфликт в Донбассе силовым методом при молчаливом одобрении стран НАТО. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе и последовательно отказывается от прямого диалога с республиками Донбасса.