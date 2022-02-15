Атташе Украины по военным вопросам будет присутствовать на совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022». Об этом 14 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова»

«Мы много оговорок сняли. Мы договорились, что будут взаимодействовать наши атташе по военным вопросам. Завтра наш атташе в Белоруссии будет присутствовать на полигоне, где будут обучающие стрельбы, которые, как меня заверили, не направлены в сторону Украины», — сказал Резников.

Он уточнил, что украинский атташе приедет в Белоруссию 19 февраля. На военных маневрах Украины, по его словам, будет присутствовать белорусский представитель.

В пятницу 14 февраля Алексей Резников провел телефонные переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинскому народу. По его словам, против Украины якобы системно ведут войну на всех фронтах. Министры обороны Украины и Белоруссии договорились о снижении напряженности в отношениях стран © sb.by

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» стартовали на территории Белоруссии 10 февраля, в том числе вблизи украинских границ.