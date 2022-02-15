Регулярные войска Российской Федерации не наращивают силы, перемещаясь по своей территории от Крыма до Белоруссии. Об этом 14 февраля заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в эфире программы «Свобода слова»

«Мы увидели их максимальное количество, которое постоянно находится в движении. Они меняют места дислокации, перемещаются от временно оккупированной территории Автономной республики Крым и до Белоруссии. Мы фиксируем их перемещение, но сказать, что прямо сейчас произошло их радикальное увеличение, я не могу», — отметил Залужный.

Не только из-за российских войск: американцев призвали срочно покинуть Белоруссию © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинскому народу. По его словам, против Украины якобы системно ведут войну на всех фронтах.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что ситуация в Донбассе вызывает серьёзную озабоченность: на протяжении месяцев фиксируется стягивание Украиной тяжёлых вооружений и сил в зону конфликта. В Москве не исключают, что киевские власти планируют решить конфликт в Донбассе силовым методом при молчаливом одобрении стран НАТО. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе и последовательно отказывается от прямого диалога с республиками Донбасса.