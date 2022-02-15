«Канада пожертвует летального оружия и различные средства поддержки вооруженным силам Украины на сумму более 7 млн долларов. Оборудование включает пулеметы, пистолеты и ружья, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и различные сопутствующие средства», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).
Российские официальные лица неоднократно заявляли, что ситуация в Донбассе вызывает серьёзную озабоченность: на протяжении месяцев фиксируется стягивание Украиной тяжёлых вооружений и сил в зону конфликта. В Москве не исключают, что киевские власти планируют решить конфликт в Донбассе силовым методом при молчаливом одобрении стран НАТО. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе и последовательно отказывается от прямого диалога с республиками Донбасса.