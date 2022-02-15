Канада предоставит Украине винтовки, пулеметы, пистолеты и 1,5 миллиона патронов. Об этом 14 февраля сообщило канадское министерство обороны

Украинская армия на учениях освоит зарубежное оружие © REUTERS, Ukrainian Defence Ministry/Handout

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о решении предоставить Украине летальное вооружение на сумму 7,8 миллиона канадских долларов (6,1 миллиона долларов США).

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что ситуация в Донбассе вызывает серьёзную озабоченность: на протяжении месяцев фиксируется стягивание Украиной тяжёлых вооружений и сил в зону конфликта. В Москве не исключают, что киевские власти планируют решить конфликт в Донбассе силовым методом при молчаливом одобрении стран НАТО. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе и последовательно отказывается от прямого диалога с республиками Донбасса.