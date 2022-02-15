«Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами», — сообщило ведомство.
Кроме того, Госдепартамент рекомендовал не въезжать на территорию Молдавии и призвал граждан США немедленно покинуть Приднестровье.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения», заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.
Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия НАТО у российских границ.