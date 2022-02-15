Посольство США в Минске 14 февраля призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию, говорится на сайте Госдепартамента

РФ и Белоруссия объявили о старте совместных военных учений © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк сообщило ведомство.

Кроме того, Госдепартамент рекомендовал не въезжать на территорию Молдавии и призвал граждан США немедленно покинуть Приднестровье.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения», заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.

Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия НАТО у российских границ.