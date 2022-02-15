Минобороны США рассчитывает доставить новую партию военной помощи Украине посредством наземной доставки, сообщило 14 февраля издание The Hill со ссылкой на источник в Белом доме

«Пентагон надеется получить военную помощь украинцам посредством наземной доставки, чтобы помочь Киеву в усилиях по сопротивлению внутри страны в случае вторжения России, сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан членам Палаты представителей в частном разговоре в понедельник», — цитирует издание источник.

Отмечается, что глава минобороны США Ллойд Остин обсудит этот вопрос с представителями стран НАТО на этой неделе в ходе своего визита в Брюссель и Восточную Европу. Как Запад готовится к войне с Россией. Войска США и НАТО в Восточной Европе © AP, Chris Seward

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страны-партнеры оказали Украине военную помощь на общую сумму 1,5 млрд долларов.

Страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле и МИД отвергают все претензии, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.