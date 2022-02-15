Киев поскандалил со странами-партнерами из-за нагнетания темы якобы готовящегося «вторжения» России. Об этом 14 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский на заседании своей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде, передает «Страна» со ссылкой на источник

Вассерман объяснил, зачем США нагнетают истерию вокруг Украины © Facebook, Операція об'єднаних сил

Источник отметил, что президент Украины пытался объяснить присутствующим на встрече, что страной «играют», но она сопротивляется. Кроме того, Зеленский попросил на две недели забыть про ссоры внутри фракции и объединиться.

«Также (Зеленский) призвал показать своим примером, что мы не будем убегать», — добавил собеседник издания.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможного «вторжения» России на Украину. На фоне информации о якобы угрозе вооруженного конфликта на Украине ряд европейских стран призвали своих граждан покинуть страну. Кроме того, некоторые государства инициировали отъезд части дипломатов с Украины.

Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по «вторжению» на Украину, а все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.