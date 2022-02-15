В условиях, когда Евросоюзу нужен российский природный газ, сложно ввести санкции против РФ. Об этом заявил председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини, передает 15 февраля РИА Новости

Симонов ответил, стоит ли наказать европейцев и перестать продавать им газ © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

По словам Фраттини, если бы президент РФ Владимир Путин в нынешней ситуации помимо Италии дал гарантии на поставки энергоносителей ЕС, «этот жест был бы очень высоко оценен, поскольку очевидно, что многие европейцы зависят от поставок российского газа». При этом сам собеседник агентства заметил, что российский лидер «частично даже дал» такие гарантии.

«Хорошо было бы президенту России сказать: "Наши энергетические поставки, которые до вчерашнего дня осуществлялись не только в Италию, но и в другие европейские страны, продолжатся в те же страны". То есть не делая различий между друзьями и не друзьями. Это был бы дальновидный, лидерский, стратегический жест, который высоко оценили бы в Европе», — сказал глава Госсовета.

В конце января в ходе видеоконференции с видными представителями итальянского бизнеса Путин в очередной раз заверил партнеров в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Он подчеркнул, что благодаря существующим долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, и отметил, что в 2021 году поставки увеличились на 2 миллиарда кубометров по сравнению с 2020 годом.