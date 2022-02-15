Киев подготовил план вторжения на неподконтрольные территории Донбасса, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» 14 февраля

«Генштаб ВС Украины уже подготовил план о вторжении на территории республик», — сказал Басурин.

По его словам, документ скоро утвердят на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. МИД РФ: в Донбассе возможны провокации «автономных акторов» © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев продолжает наращивать военные силы и количество техники на линии разграничения и допустил возможность провокаций.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.

Москва неоднократно призывала страны Запада прекратить поставки Киеву летального оружия и военной техники. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины.