Он отметил, что украинские власти, «судя по всему, не ощущают той угрозы, о которой все время твердят» в Вашингтоне, и даже пытаются опровергать американскую информацию и не реагируют на реальные действия заокеанских партнеров. Такую политику Киева парламентарий назвал поразительной.
«Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского. Это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины. Но в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию», — написал Пушков.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы «нападет» на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.