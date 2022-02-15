Российский сенатор Алексей Пушков 14 февраля в своем Telegram выразил удивление, что власти Украины недостаточно остро реагируют на перевод посольства США из Киева во Львов

Посольство США на Украине задумалось о переезде © CC0, Pixabay

«Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского. Это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины. Но в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию», — написал Пушков.

В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы «нападет» на соседнее государство 16 февраля.

В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.