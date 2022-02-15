Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 14 февраля в эфире телеканала Channel 4 News заявил, что не видит никаких причин для «вторжения» России на Украину

Зеленский высказался о «точной дате вторжения России» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее американская газета Politico написала, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО якобы назвал датой «вторжения» РФ на Украину среду, 16 февраля, однако европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации, а один из чиновников заявил, что в ЕС «отказываются такое покупать». МИД РФ много раз опровергал подобные заявления.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.