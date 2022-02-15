«Насколько мне известно, нет. И я не вижу никаких причин для этого. Единственное объявление, которое я видел, было со стороны западных СМИ и США, и это очень смешно и странно», — заявил Полянский в ответ на вопрос, состоится ли «вторжение» на Украину в среду.
Ранее американская газета Politico написала, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО якобы назвал датой «вторжения» РФ на Украину среду, 16 февраля, однако европейцы разошлись с ним в оценках сроков и неизбежности эскалации, а один из чиновников заявил, что в ЕС «отказываются такое покупать». МИД РФ много раз опровергал подобные заявления.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.