Запад проигнорировал озабоченности РФ о гарантиях безопасности - Путин
Запад проигнорировал озабоченности РФ о гарантиях безопасности - Путин
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
«Прежде всего президент Путин всегда настаивал на переговорах и дипломатии… и на самом деле, он инициировал вопрос по гарантиям безопасности для Российской Федерации. Украина — это только часть проблемы, это часть более серьезной проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин готов вести переговоры», — сказал Песков.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения», заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.

Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.

В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.

 