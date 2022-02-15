Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по вопросам ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности. Об этом 14 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает телеканал CNN

Запад проигнорировал озабоченности РФ о гарантиях безопасности - Путин © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк сказал Песков.

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке «вторжения», заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне Североатлантический альянс усиливает присутствие в Восточной Европе: отправляет туда дополнительные силы и воинский контингент.

Кремль эти обвинения отвергает и утверждает, что они служат предлогом для усиления военного присутствия блока у российских границ.

В конце прошлого года Россия передала НАТО и США проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе, который Москва получила в конце января.