Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены «на условиях РФ». Об этом 14 февраля сообщили на сайте украинского внешнеполитического ведомства

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Министр Кулеба отметил, что украинская сторона высоко ценит деятельность представительств ООН на Украине, в частности, усилия на гуманитарном направлении и работу Программы развития ООН. В то же время глава украинской дипломатии убежден, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения. Кулеба обратился к Гутеррешу с предложением использовать механизм «хороших услуг генерального секретаря ООН» для деэскалации.

В украинском МИД напомнили, что задействование механизма «хороших услуг генерального секретаря» происходит в рамках статьи 99 Устава ООН, предусматривающей право генсека доводить до сведения Совбеза ООН любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать международному миру и безопасности.

«Министр также обратил внимание генсекретаря на попытки России манипулировать содержанием Минских договоренностей и продвигать искаженное видение их сущности. Он подчеркнул, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, которые предполагают, в частности, так называемый "прямой диалог» между Украиной и ОРДЛО (Отдельными районами Донецкой и Луганской областей — ред.)", — говорится в сообщении.

По словам министра, Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в нормандском формате.

«Кроме того, Украина готова работать и в других форматах и активно работает над активизацией всех переговорных площадок» — отмечает украинский МИД.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан в 2015 году в Минске. Документ из 13 пунктов предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина ответственно относится к Минским соглашениям по Донбассу, это единственный формат, который работает.