По его словам, люди в США сейчас сталкиваются со многими серьезными проблемами. Это, например, пандемия, которая уже унесла жизни более 900 тысяч человек, а миллионы других граждан остались без средств к существованию, а кто-то даже без жилья.
«Президент Джо Байден предал все обещания, которые он дал во время своей предвыборной кампании. Он продолжил ужасную политику Дональда Трампа в отношении иммигрантов и беженцев, а также мер (ужесточение санкций — ред.), которые Трамп принял против Кубы.
Эпидемия расистского насилия со стороны полиции и фашистских банд продолжается. Байден обещал во время своей кампании обуздать насилие со стороны полиции, но теперь он дает им больше денег и власти», — сказал Баттерфилд.
Также, уточнил активист, у людей есть претензии к действующему руководителю страны в части его обещаний списать часть долга миллионов людей по кредитам за обучение в колледже. Как только Байден вступил в должность, он отказался от этой идеи.
Кроме того, считает активист, президент ничего не делает, чтобы обуздать нападки республиканцев на избирательные права чернокожих и право женщин на аборт.
Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.