Большинство американцев политика, тем более международная, волнует мало, потому что на первом плане у людей их личные проблемы, которые только усугубились при действующем президенте Джо Байдене. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд

От Зеленского скрывают детали антироссийских санкций © president.gov.ua

«Президент Джо Байден предал все обещания, которые он дал во время своей предвыборной кампании. Он продолжил ужасную политику Дональда Трампа в отношении иммигрантов и беженцев, а также мер (ужесточение санкций — ред.), которые Трамп принял против Кубы.

Эпидемия расистского насилия со стороны полиции и фашистских банд продолжается. Байден обещал во время своей кампании обуздать насилие со стороны полиции, но теперь он дает им больше денег и власти», — сказал Баттерфилд.

Также, уточнил активист, у людей есть претензии к действующему руководителю страны в части его обещаний списать часть долга миллионов людей по кредитам за обучение в колледже. Как только Байден вступил в должность, он отказался от этой идеи.

Кроме того, считает активист, президент ничего не делает, чтобы обуздать нападки республиканцев на избирательные права чернокожих и право женщин на аборт.

Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.