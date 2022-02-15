Член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд рассказал изданию Украина.ру, что его политическая сила провела в США серию акций против войны с РФ. Также активист ответил на вопрос, как простые граждане его страны оценивают военное нагнетание в СМИ

«В основном, среди трудящихся отмечается отсутствие интереса, растерянность и беспокойство. Очень немногие люди из тех, с которыми мы разговариваем, хотят войны. Многие благодарят нас за то, что мы вышли протестовать против нее», — сказал Баттерфилд.

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«Таким образом, за пределами богатого высшего слоя американского общества у людей нет большого «патриотического» стремления к войне. Люди отчаянно пытаются оплатить счета и защитить свои семьи. Они не заинтересованы в войне на другом конце света, а те, кто хоть что-то знает о вовлеченных в нее странах, также опасаются возможности ядерной конфронтации между США и Россией», — сказал активист.

Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.