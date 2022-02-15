Член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру о том, почему американские СМИ как по мановению волшебной палочки единым строем буквально подталкивают Киев к войне с РФ

«Когда правители США действительно хотят войны, в корпоративных СМИ и политическом истеблишменте можно увидеть поразительное единство. В Конгрессе отбрасывают все разногласия между демократами и республиканцами, чтобы поддержать увеличение военной и финансовой помощи украинскому режиму. А средства массовой информации в один голос демонизируют страну, которую объявили врагом», — ответил активист.

Зеленский пообещал Шольцу представить проект закона об особом статусе Донбасса © пресс-служба президента Украины

По словам американца, утверждение, что пресса США свободна, поскольку почти вся сосредоточена в частных руках, не соответствует действительности, так как СМИ контролирую преимущественно капиталистические монополии, заставляя журналистов «петь» в интересах «богатых и могущественных».

«Их цензура гораздо мощнее, чем цензура любого правительства», — заключил активист.

Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.