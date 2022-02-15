«Когда правители США действительно хотят войны, в корпоративных СМИ и политическом истеблишменте можно увидеть поразительное единство. В Конгрессе отбрасывают все разногласия между демократами и республиканцами, чтобы поддержать увеличение военной и финансовой помощи украинскому режиму. А средства массовой информации в один голос демонизируют страну, которую объявили врагом», — ответил активист.
Баттерфилд констатировал, что ничего удивительного и нового в этой ситуации нет, так как подобное уже случалось с Ираком, Сирией, Ливией и Венесуэлой, а сегодня «злодеи номер один» — это Китай и Россия.
По словам американца, утверждение, что пресса США свободна, поскольку почти вся сосредоточена в частных руках, не соответствует действительности, так как СМИ контролирую преимущественно капиталистические монополии, заставляя журналистов «петь» в интересах «богатых и могущественных».
«Их цензура гораздо мощнее, чем цензура любого правительства», — заключил активист.
Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.