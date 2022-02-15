Член американской Партии социалистического единства и редактор газеты Struggle-La Lucha Грег Баттерфилд дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал, что целую неделю в начале февраля в Соединенным Штатах проходили акции против войны с РФ, где люди требовали от своего правительства вести переговоры с Москвой

«Партия Социалистического единства и газета Struggle-La Lucha призвали к проведению Национальных дней действия с 4 по 11 февраля под лозунгами «Нет войне с Россией и Донбассом!» и «США/НАТО — вон из Украины!». Несколько левых и антиимпериалистических организаций присоединились к нам, поддержав этот призыв к рабочим и к прогрессивным силам США», — рассказал активист.

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В итоге к мероприятиям присоединились и другие организации, в частности, «Черный альянс за мир», коалиция ANSWER, «Объединенная национальная антивоенная коалиция» и женская антивоенная группа Code Pink. Последняя организовала акцию под лозунгом «Переговоры, а не война с Россией!».

В итоге к городам, потребовавшим мирного диалога с Москвой присоединились еще Вашингтон, Милуоки, Висконсин, Канзас-Сити, Миссури и Хьюстон.

«Несмотря на исторически существующие различия внутри антивоенного движения и наше различное понимание и подход к нынешнему кризису, во многих местах нам удалось объединиться для общих действий, как, например, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Я думаю, что это был наилучший возможный результат, поскольку самое ценное, что движение может сделать прямо сейчас — это продемонстрировать наглядную оппозицию стремлению США к войне с Россией», — заявил активист.

Полностью интервью с Грегом Баттерфилдом можно прочитать здесь.