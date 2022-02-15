«Байконур — это и так город российского подчинения. Его бы сохранить при таких раскладах. А что касается русского языка, то на территории Казахстана проживает крупнейшая после Украины русскоязычная община в мире. Она не имеет никакой политической субъектности. Все политические организации давно выдавили», сетует эксперт.
Стешин отметил, что в Казахстане был вопиющий случай, когда выдавливали одного пророссийского активиста из Усть-Каменногорска, который бросил квартиру, переехал под Новосибирск, но когда он вернулся забрать какие-то документы, его арестовали и посадили
В этом смысле оптимизм может внушать покаянная речь нового министра информации Казахстана, которого сначала уличили в лютой русофобии, а потом он в прыжке резко переобулся. Но это восточное лукавство, а ему верить нельзя, рассуждает журналист.
Россия должна решать вопросы ближнего зарубежья и отношений с США не дипломатической суетой под ковром, когда мы не знаем 70% того, что происходит на самом деле, а жесткими мерами, как нас этому учили западные партнеры за последние 30 лет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.