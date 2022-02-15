Если Россия будет сохранять в отношение Казахстана нынешний дипломатический подходом, наличие в республике военной базы в Казахстане и государственный статус русского языка не поможет живущим там русским людям. Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин

Стешин отметил, что в Казахстане был вопиющий случай, когда выдавливали одного пророссийского активиста из Усть-Каменногорска, который бросил квартиру, переехал под Новосибирск, но когда он вернулся забрать какие-то документы, его арестовали и посадили

В этом смысле оптимизм может внушать покаянная речь нового министра информации Казахстана, которого сначала уличили в лютой русофобии, а потом он в прыжке резко переобулся. Но это восточное лукавство, а ему верить нельзя, рассуждает журналист.

Россия должна решать вопросы ближнего зарубежья и отношений с США не дипломатической суетой под ковром, когда мы не знаем 70% того, что происходит на самом деле, а жесткими мерами, как нас этому учили западные партнеры за последние 30 лет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.