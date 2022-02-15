Русские - государствообразующий народ Российской Федерации, Украины и Белоруссии. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский политик Илья Свиридов, предложивший на рассмотрение ГД РФ закон о великороссах

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«Законом о великороссах мы подчеркиваем то, что великороссы, украинцы и белорусы и есть русский народ. Мы все — русский народ, и не надо умалять русский народ. Конечно, русский народ — государствообразующий, и огромный вклад в историю и культуру сделали и малороссы, и есть великие белорусы, которые тоже дали многое нашей культуре.

А сегодня в той же Украине принимается закон о коренных народах, и русскому народу в этот статусе «радяне» отказывают! Абсурд! Именно подобные исторически обоснованные законы, как закон о великороссах, могут стать «асимметричным» ответом России на эти русофобские действия нынешних украинских властей», — заявил Свиридов.

По его мнению, политика коренизации и этноцид великороссов, фактически разжаловала великороссов, а у украинцев и у белорусов украла их русскость. Долгое время, сказал Свиридов, людям говорили, что они не один народ, а братские.

Политик уверен, что это настало время развенчать все национальные мифы с этим связанные.

Полностью интервью с Ильей Свиридовым можно прочитать здесь.