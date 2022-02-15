Сейчас, поясняет Свиридов, люди не могут идентифицировать себя как великоросса, несмотря на то, что именно эта национальность лежит в основе сразу нескольких государств — Российской Федерации Украина и Белоруссии.
«А нужно принять закон, кто хочет считать себя великороссом — имеете полное право! Сегодня, когда рождается ребенок, вы можете указать его национальность. Так вот, вы можете написать там «украинец», «белорус» или «русский», а «великоросс» — не можете.
Нужно принять закон, который таким образом обозначит то, что русский народ в себя включает и великороссов, сейчас это в основном Российская Федерация, северо-восточная Русь, и включает в себя южную ветвь русского народа — малороссы или украинцы, и включает в себя западную ветвь русского народа — белорусов», — рассказал политик.
По его мнению, закон о великороссах станет тем самым мягким фундаментом, который в будущем позволит воссоединить всех русских людей, которые оказались отрезаны друг от друга искусственными границами.
Полностью интервью с Ильей Свиридовым можно прочитать здесь.