Российский политик Илья Свиридов, предложивший рассмотреть на государственном уровне закон о великороссах, в интервью изданию Украина.ру объяснил, как именно будет работать эта идея и что она даст государству и простым гражданам

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«А нужно принять закон, кто хочет считать себя великороссом — имеете полное право! Сегодня, когда рождается ребенок, вы можете указать его национальность. Так вот, вы можете написать там «украинец», «белорус» или «русский», а «великоросс» — не можете.

Нужно принять закон, который таким образом обозначит то, что русский народ в себя включает и великороссов, сейчас это в основном Российская Федерация, северо-восточная Русь, и включает в себя южную ветвь русского народа — малороссы или украинцы, и включает в себя западную ветвь русского народа — белорусов», — рассказал политик.

По его мнению, закон о великороссах станет тем самым мягким фундаментом, который в будущем позволит воссоединить всех русских людей, которые оказались отрезаны друг от друга искусственными границами.

Полностью интервью с Ильей Свиридовым можно прочитать здесь.