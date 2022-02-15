Российский политик Илья Свиридов дал интервью изданию Украина.ру, где рассказал, почему решил внести на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации закон о великороссах

«Дело в том, что есть один большой народ — русские. До революции, да и сейчас, если посмотрите глазами иностранца, то они русскими всех будут считать: и Россию, и Украину, и Белоруссию, и даже среднеазиатские республики. Для них все русские. У них не было до последнего времени сегментации по национальным, субэтническим квартиркам», — пояснил политик.

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Между тем, до революции, рассказал Свиридов, было простое национальное самосознание, что в стране живет русский народ, который делится на 3 субэтноса — великороссы, малороссы, которые ныне называют себя украинцами, и белорусы. Именно к этому варианту и предлагает вернуться политик на законодательном уровне.

«И эта пропажа (единого русского народа — ред.) вызывает у меня желание пробел устранить, потому что получилось, что после революции, возвращаясь к Ленину и большевикам, им нужно было ликвидировать монолитность русского этноса, и они разделили на три национальности наш единый русский народ», — сказал он.

Полностью интервью с Ильей Свиридовым можно прочитать здесь.