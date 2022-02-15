«Когда большевики пришли к власти, они строили конфедеративное государство. Ленин и Сталин, Минкомнац занимались созданием конфедеративного государства. У них была идея, что надо сделать национальные республики с правом выхода из состава Союза (что было миной замедленного действия, которая сработала в 1991 году), которые создают конфедерацию, а затем в эту федерацию будут присоединяться новые члены», — сказал политик.
Он вспомнил, что тогда у руководства страны была убежденность, что в состав единого государства войдут Польша и Финляндия, и для того, чтобы «эта дорога началась», было принято решение ликвидировать моноэтничность российского государства.
«И эта пропажа вызывает у меня желание пробел устранить, потому что получилось, что после революции, возвращаясь к Ленину и большевикам, им нужно было ликвидировать монолитность русского этноса, и они разделили на три национальности наш единый русский народ», — сказал Свиридов.
Политик предлагает восстановить историческую справедливость, вернув гражданам России, Украины и Белоруссии их общие русские корни на законодательном уровне.
Полностью интервью с Ильей Свиридовым можно прочитать здесь.