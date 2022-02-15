Российский политик Илья Свиридов в интервью изданию Украина.ру прокомментировал свою идею вернуть великороссов на законодательном уровне, пояснив, что попытки создать конфедеративное государство остались в прошлом, а одна общая национальность у граждан ВФ, Украины и Белоруссии никуда не делась

«Когда большевики пришли к власти, они строили конфедеративное государство. Ленин и Сталин, Минкомнац занимались созданием конфедеративного государства. У них была идея, что надо сделать национальные республики с правом выхода из состава Союза (что было миной замедленного действия, которая сработала в 1991 году), которые создают конфедерацию, а затем в эту федерацию будут присоединяться новые члены», — сказал политик.

СБУ призвала украинцев не паниковать © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«И эта пропажа вызывает у меня желание пробел устранить, потому что получилось, что после революции, возвращаясь к Ленину и большевикам, им нужно было ликвидировать монолитность русского этноса, и они разделили на три национальности наш единый русский народ», — сказал Свиридов.

Политик предлагает восстановить историческую справедливость, вернув гражданам России, Украины и Белоруссии их общие русские корни на законодательном уровне.

Полностью интервью с Ильей Свиридовым можно прочитать здесь.