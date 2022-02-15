Украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, прокомментировал тему реверса газа, на которую в стране делают ставку

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«Украинские системы газоснабжения и транзита газа строились при Советском Союзе как единый комплекс, поэтому как поведет себя система в случае реверсных поставок с запада на восток, однозначного мнения ни у кого нет», — объяснил Землянский.

В то же время эксперт подчеркнул, что полная остановка транзита российского газа через Украину вряд ли будет остановлена. А вот снижение транзита вполне ожидаемо, что должно обеспокоить государственного оператора газотранспортной системы и заставить задуматься о модернизации.

Полностью интервью с Валентином Землянским можно прочитать здесь.