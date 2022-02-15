По словам эксперта, альтернативные маршруты поставок газа на Украине ищут давно. В качестве основного варианта рассматривается реверс, однако сможет ли страна реализовать что-то подобное — вопрос открытый.
«Украинские системы газоснабжения и транзита газа строились при Советском Союзе как единый комплекс, поэтому как поведет себя система в случае реверсных поставок с запада на восток, однозначного мнения ни у кого нет», — объяснил Землянский.
В то же время эксперт подчеркнул, что полная остановка транзита российского газа через Украину вряд ли будет остановлена. А вот снижение транзита вполне ожидаемо, что должно обеспокоить государственного оператора газотранспортной системы и заставить задуматься о модернизации.
Полностью интервью с Валентином Землянским можно прочитать здесь.