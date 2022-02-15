Американские элиты, а с ними англичане и поляки не считают нужным вести диалог с Москвой, поскольку «наделили» правительство России нелегитимностью и «запланировали» распад РФ, что когда-то планировали и в отношении Советского Союза
«Запад просто не хочет договариваться, потому что американцы считают, что у них достаточно много сил пробить свои интересы, в том числе, расширить НАТО на Центральную Азию, на Кавказ, на Украину, на Белоруссию. Видно же по их поведению. Они вообще не хотят разговаривать с Россией», — сказал эксперт.
Рар пояснил, что Украина в этой конструкции используется как средство давления на Российскую Федерацию.
Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.