Немецкий политолог Александр Рар уверен, что американцы намерены с помощью продвижения НАТО на Восток в конечном счете взять под свой контроль все постсоветское пространство. Такое мнение эксперт высказал в интервью изданию Украина.ру

Ахметов помог Порошенко эвакуировать валюту за границу - СМИ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Запад просто не хочет договариваться, потому что американцы считают, что у них достаточно много сил пробить свои интересы, в том числе, расширить НАТО на Центральную Азию, на Кавказ, на Украину, на Белоруссию. Видно же по их поведению. Они вообще не хотят разговаривать с Россией», — сказал эксперт.

Рар пояснил, что Украина в этой конструкции используется как средство давления на Российскую Федерацию.

Полностью интервью с Александром Раром можно прочитать здесь.