Пока Китай и Россия не до конца понимают друг друга. Как изменить эту ситуацию с подружиться с востоком в интервью Украина.ру рассказал синолог, профессор-исследователь ВШЭ Владимир Малявин

Британия готова поддержать возможный отказ Украины от НАТО © пресс-служба президента Украины

«Нельзя прямо выражать свои корыстные, личные интересы. Нельзя сказать: «Я хочу». Это неприлично, потому что в ритуале главный принцип — взаимность. Мы не просто зависим друг от друга, мы друг друга создаем, мы находимся в процессе общения. Я должен уступать моему визави, а визави должен уступать мне.

И эта китайская церемония, над которой европейцы любят посмеиваться, ну скажите прямо, и все!.. Китаец не в состоянии этого сказать, не может, иначе он потеряет лицо. Это означает, что он порвёт отношения со своим партнером. У них не будет уже дружеских отношений», — сказал эксперт.

Он напомнил, что вплоть до последнего времени Китай был «черной дырой» и на заседаниях ООН, страна воздерживалась от голосования в Совете Безопасности, что вызывало недоумение у европейцев.

Полностью интервью с Владимиром Малявиным можно прочитать здесь.