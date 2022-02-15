Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру оценил степень политизированности энергетической сферы

«Сейчас политический фактор снова стал доминировать, но парадокс ситуации в том, что нас (Россию — ред.) 20 лет обвиняли, что мы главный источник политизации. Но мы как раз только и говорим: «А можно нам экономику добавить в энергетику? Например, "Северный поток-2"?

А нам говорят: "Это вы наказываете Украину". Мы объясняем: "Друзья, это 1900 километров экономии, новая труба с низким выбросом парниковых газов, экономия на транспорте, расстояние почти на две тысячи километров короче. Этот маршрут дешевле, все расчеты есть — по тарифам, по всему". Нам говорят: "Нет, это все равно политический ход"», — сказал Симонов.

Парадокс нынешнего газового кризиса, подчеркнул он, состоит, во-первых, в том, что это первый кризис в истории, созданный покупателями. Во-вторых, главным сторонником деполитизации энергетики выступает тот, кого многие десятилетия обвиняли в политизации — Москва.

Полностью интервью с Константином Симоновым можно прочитать здесь.